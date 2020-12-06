Чому Росія не пускає українців із материка до Криму?

Що відбувається на адмінкордоні між Кримом і Херсонською областю? Як під час пандемії працюють пункти пропуску «Каланчак», «Чонгар» та «Чаплинка»? Кримчанин поскаржився Радіо Свобода, що митники України розмовляли з ним російською і влаштували обшук, тільки-но побачили його російську посвідку на проживання. Українці, які мають родичів, майно та могили близьких у Криму, повідомляють, що їх не пускає на півострів російська влада. Український омбудсмен Людмила Денісова каже, що посилення санкцій з боку США та Європи – єдиний спосіб поновити права українців на вільне пересування і розпорядження своїм майном на окупованій території.