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06 грудня 2020, Київ 10:31
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Чому Росія не пускає українців із материка до Криму?

Чому Росія не пускає українців із материка до Криму?
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Чому Росія не пускає українців із материка до Криму?

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Що відбувається на адмінкордоні між Кримом і Херсонською областю? Як під час пандемії працюють пункти пропуску «Каланчак», «Чонгар» та «Чаплинка»? Кримчанин поскаржився Радіо Свобода, що митники України розмовляли з ним російською і влаштували обшук, тільки-но побачили його російську посвідку на проживання. Українці, які мають родичів, майно та могили близьких у Криму, повідомляють, що їх не пускає на півострів російська влада. Український омбудсмен Людмила Денісова каже, що посилення санкцій з боку США та Європи – єдиний спосіб поновити права українців на вільне пересування і розпорядження своїм майном на окупованій території.

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