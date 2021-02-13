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13 лютого 2021, Київ 13:38
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В окупованому Криму вчителька подивилася Навального і набралася хоробрості

В окупованому Криму вчителька подивилася Навального і набралася хоробрості
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В окупованому Криму вчителька подивилася Навального і набралася хоробрості

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Подивилась розслідування російського опозиціонера Олексія Навального про «палац Путіна» у Геленджику і наважилася поскаржитися на низьку зарплату, розповідає вчителька англійської з окупованого Криму.

Наталію Йолгіну звільнили після того, як вона написала у соцмережах про свою зарплату в 12 тисяч російських рублів – це приблизно 4 з половиною тисячі гривень або 160 доларів. У повідомленні вона звернулася до Михайла Развожаєва – губернатора Севастополя, призначеного Кремлем. Уточнюючи, що вона викладає англійську мову в класі його сина. Губернатор відповів, що вчителька «хайпує» на Навальному та звільненні. У школі №3 у місті Севастополі запевняють, що звільнили вчительку згідно із законодавством.

Після звільнення, молодого педагога навіть допитали у центрі-Е – російському управлінні з протидії екстремізму. Звинувачували в підбурюванні школярів до виходу на мітинги 23 січня у Севастополі. Намагалися її залякати. «Сиди тихо, сиди мовчки, не висовуйся, а то ми тебе посадимо», – переповідає слова слідчого вчителька. Запевняє, що їй не страшно, і якщо треба буде, готова сісти у в’язницю.

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