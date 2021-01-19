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19 січня 2021, Київ 08:56
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Герої Росії не потрібні Криму (відео)

Герої Росії не потрібні Криму (відео)
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Герої Росії не потрібні Криму (відео)

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Герої Росії не потрібні Криму? Унікальне Братське кладовище в Севастополі – у руїнах! Військовий некрополь розміром з три футбольних поля може перетворитися на купу каміння. На цвинтарі поховані російські адмірали 19-го століття, часів першої оборони Севастополя і воїни Другої світової війни. Але надгробні плити і пам’ятники сотень могил зруйнувалися настільки, що незрозуміло, хто під ними. Чому Росії не потрібні герої минулого і хто повинен дбати про меморіал? З’ясовували Крим.Реалії.

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