Герої Росії не потрібні Криму? Унікальне Братське кладовище в Севастополі – у руїнах! Військовий некрополь розміром з три футбольних поля може перетворитися на купу каміння. На цвинтарі поховані російські адмірали 19-го століття, часів першої оборони Севастополя і воїни Другої світової війни. Але надгробні плити і пам’ятники сотень могил зруйнувалися настільки, що незрозуміло, хто під ними. Чому Росії не потрібні герої минулого і хто повинен дбати про меморіал? З’ясовували Крим.Реалії.