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01 травня 2021, Київ 14:26
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Завоювати‌ ‌воду‌ ‌для‌ ‌Криму.‌ ‌«Путіну‌ ‌потрібна‌ ‌маленька‌ ‌перемога?»

Завоювати‌ ‌воду‌ ‌для‌ ‌Криму.‌ ‌«Путіну‌ ‌потрібна‌ ‌маленька‌ ‌перемога?»
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Завоювати‌ ‌воду‌ ‌для‌ ‌Криму.‌ ‌«Путіну‌ ‌потрібна‌ ‌маленька‌ ‌перемога?»

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Завоювати‌ ‌воду‌ ‌для‌ ‌Криму.‌ ‌Путіну‌ ‌потрібна‌ ‌маленька‌ ‌локальна перемога, на широкомасштабний наступ російська армія не здатна, вважає ексміністр оборони Молдови Анатолій Шалару.

Перекидання до Криму 56-ї десантної бригади з Волгоградської області свідчить, що «водна операція» цілком можлива, вважає російський військово-політичний експерт Юрій Федоров. Чи можливо, що все це Путін робив лише для того, щоб вирішити водну проблему Криму? Або ж залякати зброєю і виторгувати воду в Києва, або тією ж зброєю пробити коридор на південь України, до району Каховського водосховища, щоб контролювати Північнокримський канал? Наступ на південь України заради води можливий – такого сценарію не виключає Євген Марчук, Леонід Кравчук і експерти, з якими ми поспілкувалися. Наскільки реальним може бути російське вторгнення заради води? І якими можуть бути втрати російської армії?

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