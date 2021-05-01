Завоювати‌ ‌воду‌ ‌для‌ ‌Криму.‌ ‌«Путіну‌ ‌потрібна‌ ‌маленька‌ ‌перемога?»

Перекидання до Криму 56-ї десантної бригади з Волгоградської області свідчить, що «водна операція» цілком можлива, вважає російський військово-політичний експерт Юрій Федоров. Чи можливо, що все це Путін робив лише для того, щоб вирішити водну проблему Криму? Або ж залякати зброєю і виторгувати воду в Києва, або тією ж зброєю пробити коридор на південь України, до району Каховського водосховища, щоб контролювати Північнокримський канал? Наступ на південь України заради води можливий – такого сценарію не виключає Євген Марчук, Леонід Кравчук і експерти, з якими ми поспілкувалися. Наскільки реальним може бути російське вторгнення заради води? І якими можуть бути втрати російської армії?