Знамениті кримські фрукти, які поштучно продавали в Москві та Санкт-Петербурзі. Дивіться унікальні кадри: як у Криму вирощували фрукти й овочі без води з Дніпра? Експерти назвуть це «кримським феноменом». Як у посушливих районах кримські татари вирощували фрукти й овочі, що полюблять вологу.