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Унікальні кадри: як у Криму вирощували фрукти й овочі без води з Дніпра?

Унікальні кадри: як у Криму вирощували фрукти й овочі без води з Дніпра?
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Унікальні кадри: як у Криму вирощували фрукти й овочі без води з Дніпра?

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Знамениті кримські фрукти, які поштучно продавали в Москві та Санкт-Петербурзі. Дивіться унікальні кадри: як у Криму вирощували фрукти й овочі без води з Дніпра? Експерти назвуть це «кримським феноменом». Як у посушливих районах кримські татари вирощували фрукти й овочі, що полюблять вологу.

До Другої світової війни у Криму успішно вирощували оливи, тютюн, виноград і урюк. Радянська влада заселяє півострів переселенцями. У першій хвилі – росіяни, українці з Кубані, Краснодарського краю, регіонів України. У 50-х радянська влада вирішує дати півострову дніпровську воду. Микита Хрушов дає Криму дніпровську воду Північно-Кримським каналом вперше в історії.

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