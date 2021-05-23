Справжні кримські назви, знищені СРСР

СРСР спочатку змінила назви районів та районних центрів, потім міст, селищ та сіл. Найбільший акт заміни стався в четверту річницю депортації, 18 травня 1948 року. Була змінена понад тисяча історичних назв, кількість перейменованих вулиць, площ та скверів історики навіть не беруться підрахувати. Ми попросили відомих кримчан розповісти про реальні назви місць, де народилися їхні предки, трагедію виселення та історії повернення родин