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23 травня 2021, Київ 11:27
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Справжні кримські назви, знищені СРСР

Справжні кримські назви, знищені СРСР
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Справжні кримські назви, знищені СРСР

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Карасубазар, а не Білогірськ, Корбекуль, а не Ізобільне, Курман, а не Красногвардійське. Після депортації кримських татар у травні 1944 року радянська влада змінила топоніми Криму, аби повністю стерти пам’ять про реальну історію півострова та корінний народ. До цього кримськотатарське походження мали понад 90 відсотків кримських назв, свідчать історики

СРСР спочатку змінила назви районів та районних центрів, потім міст, селищ та сіл. Найбільший акт заміни стався в четверту річницю депортації, 18 травня 1948 року. Була змінена понад тисяча історичних назв, кількість перейменованих вулиць, площ та скверів історики навіть не беруться підрахувати. Ми попросили відомих кримчан розповісти про реальні назви місць, де народилися їхні предки, трагедію виселення та історії повернення родин

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