«Участь у «Кримській весні» – моя помилка». Таку заяву на суді у Херсоні зробив севастополець Євген Куцарєв. Під час окупації чоловік входив до складу громадського руху «Автоканал Севастополя». Ця частина так званої самооборони стежила за українськими військовими та проукраїнськими громадянами. Інформацію радіозв’язком передавали російській владі – вважають слідчі прокуратури АР Крим та міста Севастополя. Уже під час обрання запобіжного заходу підозрюваний Євген Куцарєв визнав свою провину й розкаявся. Чоловіка взяли під варту. Що саме йому закидають – дивіться в сюжеті.