Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
01 березня 2021, Київ 08:26
Відео

Кримчанин розкаявся, що допомагав Росії окупувати Крим (відео)

Кримчанин розкаявся, що допомагав Росії окупувати Крим (відео)
Embed
Кримчанин розкаявся, що допомагав Росії окупувати Крим (відео)

No media source currently available

0:00 0:04:46 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Уже під час обрання запобіжного заходу підозрюваний Євген Куцарєв визнав свою провину й розкаявся. Чоловіка взяли під варту. Що саме йому закидають – дивіться в сюжеті.

«Участь у «Кримській весні» – моя помилка». Таку заяву на суді у Херсоні зробив севастополець Євген Куцарєв. Під час окупації чоловік входив до складу громадського руху «Автоканал Севастополя». Ця частина так званої самооборони стежила за українськими військовими та проукраїнськими громадянами. Інформацію радіозв’язком передавали російській владі – вважають слідчі прокуратури АР Крим та міста Севастополя. Уже під час обрання запобіжного заходу підозрюваний Євген Куцарєв визнав свою провину й розкаявся. Чоловіка взяли під варту. Що саме йому закидають – дивіться в сюжеті.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG