Чому Путін приховує війну від росіян? Як зупинити ймовірну атаку Росії на Україну з боку Криму? І як діяти ЗСУ, щоб захистити південь України – розповів екскомандувач армії США в Європі – Бен Годжес. Окупований півострів та ситуацію в Чорноморському регіоні обговорили українські та американські політики, дипломати й військові аналітики. Чи можлива повномасштабна операція Росії? Які війська Путін модернізує та вдосконалює для цього? Що відомо про ядерну зброю у Криму? Та як Ердоган, Трамп і НАТО можуть допомогти зупинити російську агресію?