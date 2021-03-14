Для чого Крим забудовують льодовими палацами, розбиралися Крим.Реалії. Тільки в Севастополі, за документами, будують одразу три льодові арени. Не звичайні ковзанки, їх у місті на півдні Криму теж вистачає, а справжні арени для професійних занять спортом. На ці об'єкти витратять мільярди рублів, а їхнє будівництво вже супроводжується скандалами. Звідки у влади півострова, призначеної Кремлем, любов до ковзанів? Невже Путін надихає? І кому вигідно, щоб південний Севастополь став столицею зимових видів спорту?