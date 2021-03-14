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14 березня 2021, Київ 10:30
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Для чого Крим забудовують льодовими палацами? (відео)

Для чого Крим забудовують льодовими палацами? (відео)
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Для чого Крим забудовують льодовими палацами? (відео)

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Звідки у влади півострова, призначеної Кремлем, любов до ковзанів? Невже Путін надихає?

Для чого Крим забудовують льодовими палацами, розбиралися Крим.Реалії. Тільки в Севастополі, за документами, будують одразу три льодові арени. Не звичайні ковзанки, їх у місті на півдні Криму теж вистачає, а справжні арени для професійних занять спортом. На ці об'єкти витратять мільярди рублів, а їхнє будівництво вже супроводжується скандалами. Звідки у влади півострова, призначеної Кремлем, любов до ковзанів? Невже Путін надихає? І кому вигідно, щоб південний Севастополь став столицею зимових видів спорту?

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