Багатотисячні протести сколихнули Чехію після того, як син прем’єра Бабіша розказав про своє викрадення – його буцімто силою вивезли до окупованого Криму, щоб він не мав змоги свідчити проти батька в справі махінацій із коштами ЄС. Батько спростовує слова сина і каже, що він психічно хворий. Кому вірити? Світло на все це могла б пролити українка, з якою Андрей-молодший познайомився у Ялті під час своїх, як він каже, примусових «кримських канікул». Відомо, у них зав’язались стосунки, а отже, вона стала свідком подій, які тепер обговорює вся Чехія. Але українку ніхто не може знайти – її шукають чеські журналісти та правоохоронці. Журналістам Радіо Свобода вдалось її знайти. Чи справді Бабіш-молодший був у Криму примусово? Чи дійсно батько заховав його щонайдалі від чеських правоохоронців, яким той міг би дати викривальні свідчення? Що сталося з Бабішем-молодшим в Україні, як він сюди потрапив і яку роль у цьому відіграла подруга-українка? Спільне розслідування Радіо Свобода та «Чеського радіо»