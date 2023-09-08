Пошуково-рятувальні роботи завершені. Результат – 1 загиблий та 70 поранених. Такі наслідки ракетного удару по Кривому Рогу. Там сьогодні зранку російські військові вдарили ракетою по середмістю. Внаслідок атаки постраждали житлові будинки, кілька адміністративних споруд одна з яких – місцевий поліцейський відділок. Загиблий – саме працівник поліції, ще трьох його колег ДСНСники дістали з під завалів, їх стан тяжкий. Про наслідки ракетного удару та рятувальну операцію – у сюжеті Радіо Свобода