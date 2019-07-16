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16 Липень 2019, Київ 15:49
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Під КСУ принесли «піонерські краватки» на підтримку декомунізації – відео

Під КСУ принесли «піонерські краватки» на підтримку декомунізації – відео
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Кілька десятків людей на двох паралельних акціях мітингували проти можливості скасування закону про декомунізацію під будівлею Конституційного суду України у Києві, де мало розглядатись подання 46 депутатів щодо відповідності Конституції закону «Про засудження комуністичного та націонал соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки». Один з мітингів – без партійної символіки – ініціювали активісти фонду «Повернись живим», на інший прийшли активісти ВО «Свобода», «Правого сектору» та «Національних дружин». Учасники мітингу без символіки принесли і прив’язали на паркан перед КСУ «піонерські краватки» із закликом «декомунізувати себе». Активісти правого крила заявили, що продовжуватимуть протести до ухвалення судом рішення щодо депутатської скарги.

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