Кілька десятків людей на двох паралельних акціях мітингували проти можливості скасування закону про декомунізацію під будівлею Конституційного суду України у Києві, де мало розглядатись подання 46 депутатів щодо відповідності Конституції закону «Про засудження комуністичного та націонал соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки». Один з мітингів – без партійної символіки – ініціювали активісти фонду «Повернись живим», на інший прийшли активісти ВО «Свобода», «Правого сектору» та «Національних дружин». Учасники мітингу без символіки принесли і прив’язали на паркан перед КСУ «піонерські краватки» із закликом «декомунізувати себе». Активісти правого крила заявили, що продовжуватимуть протести до ухвалення судом рішення щодо депутатської скарги.