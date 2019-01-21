Пам’ятати завжди: в аеропортах України вшанували «кіборгів» – відео

Зведений оркестр Збройних сил України та Національної гвардії виконав 30-хвилинну програму на честь оборонців Донецького аеропорту імені Прокоф'єва. Під час мистецького дійства, присвяченого четвертій річниці 242-денної героїчної оборони летовища, у міжнародному терміналі аеропорту «Бориспіль» військові музиканти виконали тематично підібрані композиції, серед яких твори Бетховена, Шопена, Морріконе, а також твір Сергія Прокоф'єва «Танок лицарів» із балету «Ромео і Джульєтта». «Людина живе серед нас, поки вона живе у нашій пам’яті», – підсумував головний військовий диригент ЗСУ, начальник військово-музичного управління ЗСУ Володимир Дашковський. У рамках всеукраїнського флешмобу військові оркестри зіграли у семи містах в усіх робочих аеропортах України.