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14 квітня 2020, Київ 19:14
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Києво-Печерська лавра і Олександрівська лікарня – що зараз? (відео)

Києво-Печерська лавра і Олександрівська лікарня – що зараз? (відео)
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Києво-Печерська лавра і Олександрівська лікарня – що зараз? (відео)

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Києво-Печерську лавру з 13 квітня закрили на карантин. На усіх входах чергують нацгвардійці і поліцейські. Під стінами встановили два намети для лікарів та інфікованих. Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що у храмі зафіксували щонайменше 90 випадків захворювання COVID-19. Тим часом перший форпост боротьби з захворюванням, спричиненим новим коронавірусом, приймає людей із підозрою. Як довідалися кореспонденти Радіо Свобода, інфіковані у Лаврі священники перебувають також в Олександрівській лікарні.

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