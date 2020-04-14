Києво-Печерська лавра і Олександрівська лікарня – що зараз? (відео)
Києво-Печерську лавру з 13 квітня закрили на карантин. На усіх входах чергують нацгвардійці і поліцейські. Під стінами встановили два намети для лікарів та інфікованих. Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що у храмі зафіксували щонайменше 90 випадків захворювання COVID-19. Тим часом перший форпост боротьби з захворюванням, спричиненим новим коронавірусом, приймає людей із підозрою. Як довідалися кореспонденти Радіо Свобода, інфіковані у Лаврі священники перебувають також в Олександрівській лікарні.
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