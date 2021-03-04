На 83-ому році життя помер український дипломат Анатолій Зленко, який був першим міністром закордонних справ незалежної України. На церемонію прощання зі Зленком до Дипломатичної академії прийшли його колеги та учні, представники дипломатичної та політичної еліти України. Віддати належне пам'яті Анатолія Зленка прибув і президент України Володимир Зеленський.