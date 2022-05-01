Пелосі зустрілася із Зеленським, який подякував їй за сигнал підтримки України з боку США, «двопалатної і двопартійної». «Ми відвідуємо вас, щоб подякувати за вашу боротьбу, за свободу і сказати, що ви є передовою свободи і що ваша боротьба – це боротьба за всіх. І ми готові залишатися поруч, доки ця боротьба не буде завершена», – сказала спікерка Палати представників під час зустрічі. США й інші країни надають Україні військову допомогу, починаючи з 24 лютого, дня повномасштабного вторгнення Росії.