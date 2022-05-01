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Київ: зустріч Зеленського зі спікеркою Палати представників США Пелосі (відео)

Київ: зустріч Зеленського зі спікеркою Палати представників США Пелосі (відео)
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Київ: зустріч Зеленського зі спікеркою Палати представників США Пелосі (відео)

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Спікерка нижньої палати Конгресу Сполучених Штатів Ненсі Пелосі прибула з візитом до Києва. Про це повідомила пресслужба президента Володимира Зеленського 1 травня.

Пелосі зустрілася із Зеленським, який подякував їй за сигнал підтримки України з боку США, «двопалатної і двопартійної». «Ми відвідуємо вас, щоб подякувати за вашу боротьбу, за свободу і сказати, що ви є передовою свободи і що ваша боротьба – це боротьба за всіх. І ми готові залишатися поруч, доки ця боротьба не буде завершена», – сказала спікерка Палати представників під час зустрічі. США й інші країни надають Україні військову допомогу, починаючи з 24 лютого, дня повномасштабного вторгнення Росії.

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