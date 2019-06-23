У Києві відбувся кількатисячний Марш рівності – відео

Учасники Маршу рівності пройшли центральними вулицями Києва, завершуючи таким чином акції цьогорічного «Київпрайду», що тривали в столиці України від 16 червня. Організатори акції заявили про 8 тисяч учасників, натомість поліція нарахувала 3 тисячі. Серед присутніх були представники міжнародних організацій та іноземних посольств. Узяти участь у ході приїхали активісти з різних міст України. По інший бік поліцейського кордону відбувався також контрмітинг, який проводили противники «Київпрайду». Вони принесли зі собою дерев’яні хрести. Більшість чергувала всю ніч у парку Шевченка. Попри кілька дрібних інцидентів, поліції вдалося забезпечити мирний перебіг обох акцій. Уперше в історії прайду над колоною пролетів шестиметровий веселковий прапор.