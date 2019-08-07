Прихильники колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва намагаються завадити силовикам, які прийшли затримати експрезидента в його резиденції в селищі Кой-Таш. 7 серпня в резиденції Атамбаєва розпочалася спецоперація. Він тричі не приходив на допит до правоохоронних органів. За киргизьким законодавством, якщо людина не приходить на допит більш ніж два рази, її можуть доставити до слідчих силоміць. Втім, точна причина спецоперації наразі не відома. Експрезидентові висувають звинувачення за п’ятьма пунктами, включно з корупцією, зловживанням владою і незаконним збагаченням. Атамбаєв заперечує всі звинувачення і називає їх політично мотивованими.