Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
07 Серпень 2019, Київ 23:24
Відео

Киргизький спецназ штурмує будинок експрезидента країни Атамбаєва – відео

Киргизький спецназ штурмує будинок експрезидента країни Атамбаєва – відео
Embed

No media source currently available

0:00 0:02:45 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Прихильники колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва намагаються завадити силовикам, які прийшли затримати експрезидента в його резиденції в селищі Кой-Таш. 7 серпня в резиденції Атамбаєва розпочалася спецоперація. Він тричі не приходив на допит до правоохоронних органів. За киргизьким законодавством, якщо людина не приходить на допит більш ніж два рази, її можуть доставити до слідчих силоміць. Втім, точна причина спецоперації наразі не відома. Експрезидентові висувають звинувачення за п’ятьма пунктами, включно з корупцією, зловживанням владою і незаконним збагаченням. Атамбаєв заперечує всі звинувачення і називає їх політично мотивованими.

Дивитись коментарі

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG