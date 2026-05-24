Масована атака РФ на Київ: що кажуть постраждалі внаслідок обстрілу

В ніч на 24 травня Росія здійснила масований ракетний удар по Україні. Під прицілом опинилася столиця. У Києві число постраждалих внаслідок атаки росте, попадання зафіксували у всіх районах міста. Один із будинків, куди влучила ракета, отримав великі пошкодження – майже весь під'їзд зруйнувала ракета. Частина людей, які перебували в будинку вижили, кажуть, чудом. Поки триває ліквідація наслідків удару – люди розповіли про свої перші емоції розповіли Радіо Свобода