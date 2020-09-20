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20 вересня 2020, Київ 21:42
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Під час ЛГБТ-прайду у Запоріжжі затримали людей (відео)

Під час ЛГБТ-прайду у Запоріжжі затримали людей (відео)
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Під час ЛГБТ-прайду у Запоріжжі затримали людей (відео)

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У Запоріжжі 20 вересня вперше відбулася правозахисна акція – прайд за права ЛГБТ. У ній взяли участь близько 500 учасників як із Запоріжжя, так і з Києва, Харкова, Херсона та інших міст. Активісти пройшлися площею Фестивальною, прилеглим до неї бульваром Центральним. Ще до початку проведення акції біля площі Фестивальної на знак протесту зібралися противники прайду. До охорони правопорядку під час акції у Запоріжжі залучили понад 700 правоохоронців. По завершенні прайду для його учасників було організовано автобуси, які відвезли їх у безпечне місце. В цей час троє противників проведення акції спробували прорвати очеплення правоохоронців. Співробітники поліції у одного з них вилучили предмет, зовні схожий на травматичну зброю.

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