В Україні з 14 січня офіційно дозволили штрафувати бізнесменів за відсутність маски у відвідувачів їхніх закладів. Також, якщо поліція побачить, що працює спортивний зал або магазин одягу, бізнесмен отримає штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Як виживають українські підприємці під час локдауну? (Автори: Юлія Горичева, Андрій Шурін).