Генеральний прокурор України Юрій Луценко відзвітував з трибуни Верховної Ради України про перебіг розслідування вбивства Катерини Гандзюк. Чиновниця Херсонської міської ради Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня. За даними медиків, у неї були опіки 40% шкіри і пошкодження очей. Її літаком доставили на лікування до Києва і надали охорону. 15 лютого Шевченківський райсуд Києва вирішив взяти під варту до 3 березня із можливістю внесення застави у майже 2,5 мільйона гривень голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства Гандзюк. Того ж дня за Мангера внесли заставу. 18 лютого він вийшов на роботу.