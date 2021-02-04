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04 лютого 2021, Київ 17:23
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Унікальний випадок: у Львові врятували від COVID-19 передчасно народжене немовля (відео)

Унікальний випадок: у Львові врятували від COVID-19 передчасно народжене немовля (відео)
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Унікальний випадок: у Львові врятували від COVID-19 передчасно народжене немовля (відео)

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4 лютого 2021 року у Львові лікарі виписали зі шпиталю немовля, яке передчасно народилося під час хвороби мами на COVID-19

4 лютого 2021 року у Львові лікарі виписали зі шпиталю немовля, яке передчасно народилося під час хвороби мами на COVID-19. Це шоста дитина у родині священника Петра Терлецького і його дружини Катерини. 14 листопада 2020 року Катерина Терлецька відчула симптоми коронавірусу. Спочатку її лікували у пологовому будинку, а потім на 28 місяці вагітності перевели до лікарні швидкої допомоги, підключили до апарату штучної вентиляції легень. У жінки було понад 95% уражених легень. Оскільки мамі і плоду бракувало кисню, лікарі провели кесарів розтин і 6 грудня народилася Даринка вагою 1230 грамів. На народження дитини, за планом, очікували 14-20 лютого. Дівчинку перевезли до Львівської обласної лікарні. У цей час її мама перебувала у медикаментозному сні. 19 грудня вона вже самостійно дихала, а 5 січня повернулась додому до своїх п’ятьох дітей. Шоста Даринка до сьогодні була у лікарні.

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