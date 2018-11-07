Військові США допомогли облаштувати дитячий майданчик на Львівщині

Американські військовослужбовці, які проводять військовий вишкіл для українських воїнів на Яворівському полігоні, активно займаються волонтерством. У вільний від служби час вони приїжджали у навчально-реабілітаціний центр у селище Краковець і допомагали облаштувати дитячий майданчик. У центрі навчаються і проживають близько 50 дітей із особливими потребами. Щотижня військові армії США приїжджають до дітей, займаються з ними, спілкуються, вітають з уродинами. Кошти на такі соціальні потреби військові дають із власної ініціативи. Також вони у вечірній час їздять у Яворів і Новояворівськ і викладають для школярів англійську мову на волонтерських засадах.