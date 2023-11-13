Із більш ніж 20 тисяч жителів у своїх домівках наразі лишилися близько 5 тисяч, каже місцева влада. Переважно це люди похилого віку. Вже другу зиму поспіль через руйнування інфраструктури житимуть без опалення. А ті, у кого квартири зруйновані чи пошкоджені, зимуватимуть у підвалах. А хтось, як місцева жителька Валентина Іванівна, уже півтора року ночує під землею. Наразі місцева адміністрація і волонтери надають таким людям «буржуйки», паливні брикети та дрова. Жителі Лиману розповіли, що мріють про перемогу української армії та початок відбудови рідного міста.