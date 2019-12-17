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17 грудня 2019, Київ 23:30
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Генерал Марченко вийшов під заставу і поговорив телефоном з Порошенком – відео

Генерал Марченко вийшов під заставу і поговорив телефоном з Порошенком – відео
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Генерал Дмитро Марченко, який відповідає в Міноборони за реформу матеріального забезпечення, вийшов з Лук'янівського СІЗО під заставу. Більшість її суми дав експрезидент України Петро Порошенко. За версією ДБР, Марченко причетний до закупівлі неяісних бронежилетів, які пробиваються стандартними набоями. Марченко говорить про тиск щодо нього в інтересах одного з виробників бронежилетів, і згадує про те, що в час його роботи бронежилети відбирали і випробовували із запрошенням всіх центральних телеканалів.

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