Освітянка Анжеліка Медведєва у березні втратила в Маріуполі чоловіка і єдиного сина Дениса, яких не змогла навіть поховати. Вирвалась із «пекла» з невісткою, схудлою на 15 кілограмів, та маленькою онучкою. Вона й досі здригається, коли чує звук літака, й інстинктивно починає гріти руки об чашку з чаєм. Анжеліка народилась в Краснодарському краї в родині вірменина й українки, старенькі батьки й досі там живуть. Саме до них вона приїхала на кілька днів, коли довелося після принизливої фільтрації потрапити на територію Росії. Але, каже, жити там не змогла б, тому подолала чималий шлях до Литви, в невизначене майбутнє, яке мріє зробити щасливим для онуки в пам’ять про чоловіка і сина. Трагічну історію своєї родини Анжеліка розпочинає з ночі 24 лютого.