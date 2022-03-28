«Люди мруть», а живим – «нема де жити». Це розповідають ті, хто не покинув зруйнований Маріуполь. У місті бракує води (ще напочатку березня люди топили сніг, зараз і його немає), їжі, немає жодних комунікацій і зв’язку. У місті бракує води (ще на початку березня люди топили сніг, зараз і його немає), їжі, немає жодних комунікацій і зв’язку. Зруйновано 90% будівель. Місто перебуває у стані гуманітарної катастрофи, загиблих ховають у братських могилах. У блокованому російськими військами Маріуполі залишається понад 100 тисяч людей – про це повідомила міська рада із посиланням на мера Вадима Бойченка. За даними міської влади, в міст загинули щонайменше 2,3 тисячі людей, але багато хто може перебувати під завалами.