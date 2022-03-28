Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону. Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».
«Люди мруть»: як виживають ті, хто не покинув Маріуполь (відео)
«Люди мруть», а живим – «нема де жити». Це розповідають ті, хто не покинув зруйнований Маріуполь. У місті бракує води (ще напочатку березня люди топили сніг, зараз і його немає), їжі, немає жодних комунікацій і зв’язку. У місті бракує води (ще на початку березня люди топили сніг, зараз і його немає), їжі, немає жодних комунікацій і зв’язку. Зруйновано 90% будівель. Місто перебуває у стані гуманітарної катастрофи, загиблих ховають у братських могилах. У блокованому російськими військами Маріуполі залишається понад 100 тисяч людей – про це повідомила міська рада із посиланням на мера Вадима Бойченка. За даними міської влади, в міст загинули щонайменше 2,3 тисячі людей, але багато хто може перебувати під завалами.
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