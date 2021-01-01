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02 січня 2021, Київ 00:48
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Хода до дня народження Бандери: Київ, Львів і Донбас (відео)

Хода до дня народження Бандери: Київ, Львів і Донбас (відео)
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Хода до дня народження Бандери: Київ, Львів і Донбас (відео)

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У п’ятницю ввечері кілька сотень людей пройшлися центром Києва з нагоди 112-ї річниці від дня народження лідера Організації українських націоналістів Степана Бандери. Тим часом у Львові біля пам’ятника націоналістові провели мітинг та молебень. У Слов’янську, що на Донеччині, кілька сотень людей смолоскипною ходою пройшлися містом. Серед них військовослужбовці та ветерани АТО зі Слов’янська, Краматорська, Торецька, Дружківки. Також були і мешканці Києва. Степан Бандера був лідером українських націоналістів, який став суперечливою постаттю, особливо на міжнародній арені. Чимало українців ставляться до Бандери як до героя визвольної боротьби, інші називають його «нацистським прислужником». Польща й Ізраїль наполягають, що послідовники Бандери брали участь у брутальних етнічних чистках, від яких загинули тисячі поляків і євреїв. Москва розглядала Бандеру як заклятого ворога. Радянська, а пізніше російська пропаганда створили з нього символ боротьби проти Кремля.

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