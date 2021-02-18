За даними прокуратури, всього під час Революції гідності постраждали 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.
У Києві вшанували пам’ять Небесної сотні маршем (відео)
Центром Києва 18 лютого пройшла хода, ініційована родинами Небесної сотні. Традиційно вона присвячена вшануванню пам’яті тих, хто загинув під час Революції гідності взимку 2014 року. Крім того, учасники маршу зайшли на Банкову, щоб висловити вимогу прибрати із Офісу президента людей, які працювали за часів президента-втікача Віктора Януковича.
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