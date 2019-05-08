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08 Травень 2019, Київ 22:25
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Він не хотів, щоб його землю хтось топтав, – мати загиблого військового - відео

Він не хотів, щоб його землю хтось топтав, – мати загиблого військового - відео
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На честь Дня пам'яті та примирення в Києві відбувся марш матерів, дружин та учасників нинішньої війни України з Росією на Донбасі. Спочатку в колонній залі КМДА відбулася церемонія нагородження батьків загиблих учасників АТО/ООС. Після офіційної частини матері, дружини та діти воїнів АТО/ООС пройшли ходою вулицею Хрещатик, майданом Незалежності, вулицею Трьохсвятительською до Михайлівської площі, де поклали квіти до Стіни пам'яті. У ході також взяли участь курсанти, активісти та жителі столиці. За офіційними даними, з початку бойових дій на Донбасі загинули 2973 українських військових.

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