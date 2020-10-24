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24 жовтня 2020, Київ 20:53
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Білорусь: у Мінську пройшов марш жінок – відео

Білорусь: у Мінську пройшов марш жінок – відео
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Білорусь: у Мінську пройшов марш жінок – відео

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У столиці Білорусі 24 жовтня відбувся «Жіночий марш», який проводять щосуботи протягом декількох тижнів, інформує Білоруська служба Радіо Свобода. Кілька сотень людей, за даними Білоруської служби Радіо Свобода, пройшли маршем від вулиці Першотравневої до площі Перемоги, а потім проспектом Незалежності до Академії наук, звідки повернулися на площу Якуба Коласа. Деякі інші видання повідомляли, що на вулиці могли вийти до п’яти тисяч людей, інформує телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода за участю «Голосу Америки». Під час акції затримань не було, але до її початку, за даними правозахисників центру «Весна», затримали чотирьох жінок.

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