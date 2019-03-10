У Запоріжжі на території історико-культурного комплексу «700-річний Запорізький дуб» відсвяткували Масницю. Організатори акції – учасники етно-музичного клубу «БарабанЗа». Учасники святкування проводжали зиму музичним перфомансом – своєрідним батлом між традиційними запорозькими барабанами тулумбасами та африканськими барабанами джембе. За словами ініціаторів акції, вони таким чином хотіли надати сучасного змісту святкуванню Масляної та показати певну спадковість музичних традицій регіону.