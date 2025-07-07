У Росії стався масштабний авіаційний колапс через атаку дронів. Потягом 5-7 липня скасували або затримали понад 2000 рейсів. Увечері 6 липня мер Москви Сергій Собянін звітував, що ППО Росії нібито збила 6 безпілотників, що летіли в бік російської столиці. Українські військові і влада це поки не коментували. Радіо Свобода не має можливості перевірити дану інформацію з незалежних джерел. Це вже другий масштабний збій у авіації РФ. 6-7 травня було скасовано близько 400 рейсів. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників. Українська сторона не щоразу коментує такі удари, але регулярно наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.