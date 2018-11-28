Серед 24 полонених українських моряків є житель Львівської області – 47-річний старший матрос катера «Нікополь» Андрій Оприско. Місцевий суд окупованого Росією Сімферополя арештував його 27 листопада на 60 днів, як і його побратимів, яких ФСБ Росії затримала в районі Керченської протоки 25 листопада після нападу на українські кораблі. Російські військові захопили три човни Військово-морських сил України. Андрій Оприско проживає у селі Надітичі Миколаївського району Львівської області. Тут на нього чекає мама – 75-річна Ольга Оприско.