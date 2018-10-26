Мати засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова, коментуючи присудження йому премії імені Сахарова, заявила, що пишається сином, але головне для неї – «це звільнення Олега». Про це вона сказала в ексклюзивному інтерв'ю Крим.Реалії. «Я дуже рада, що про Олега пам'ятають, що його якось відзначають, але для мене найголовніше, щоб його звільнили... і здоров'я йому. Звичайно, (відчуваю – ред) гордість, значить він не здається, значить він відстоює щось своє. Я розумію, що намагаються його звільнити», – сказала Людмила Сенцова. 25 жовтня засудженому в Росії українському режисерові Олегу Сенцову присудили премію Європарламенту «За свободу думки» імені Сахарова. На здобуття премії Сенцова висунула група Європейської народної партії в Європейському парламенті. Церемонія нагородження має відбутися 12 грудня в Страсбурзі.