Собор Святої Софії, що у Стамбулі, змінив статус із «музею» на «мечеть» 10 липня. Відповідний указ підписав президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, а перед тим таке рішення підтримав головний адміністративний суд країни – Державна рада. Дискусії щодо зміни статусу історичної пам'ятки не вщухають досі: Анкару наполегливо просять змінити рішення, а вона натомість вимагає не втручатися у внутрішні справи країни і вже збирається проводити перші богослужіння. В чому конфлікт? І чому Собор Святої Cофії вважають надбанням як мусульман, так і християн?