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14 липня 2020, Київ 21:06
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Мечеть замість музею. Для чого насправді Ердогану зміна статусу собору Святої Софії? (відео)

Мечеть замість музею. Для чого насправді Ердогану зміна статусу собору Святої Софії? (відео)
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Мечеть замість музею. Для чого насправді Ердогану зміна статусу собору Святої Софії? (відео)

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Собор Святої Софії, що у Стамбулі, змінив статус із «музею» на «мечеть» 10 липня. Відповідний указ підписав президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, а перед тим таке рішення підтримав головний адміністративний суд країни – Державна рада. Дискусії щодо зміни статусу історичної пам'ятки не вщухають досі: Анкару наполегливо просять змінити рішення, а вона натомість вимагає не втручатися у внутрішні справи країни і вже збирається проводити перші богослужіння. В чому конфлікт? І чому Собор Святої Cофії вважають надбанням як мусульман, так і християн?

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