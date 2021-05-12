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12 травня 2021, Київ 18:19
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Медведчук прибув до Офісу генпрокурора (відео)

Медведчук прибув до Офісу генпрокурора (відео)
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Медведчук прибув до Офісу генпрокурора (відео)

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Народний депутат із фракції «ОПЗЖ» Віктор Медведчук прибув до Офісу генерального прокурора для проведення слідчих дій. 11 травня СБУ провела у нього вдома обшуки. А генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що підписала підозри Віктору Медведчуку і його соратнику Тарасу Козаку.

Їм інкримінують «державну зраду» і «готування до розграбування національних цінностей на окупованій території». Раніше проти Віктора Медведчука РНБО запровадила санкції, які ввів у дію указом президент Володимир Зеленський.

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