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28 Червень 2019, Київ 19:10
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Медведчук звинуватив Порошенка у тривалій відсутності обмінів полоненими – відео

Медведчук звинуватив Порошенка у тривалій відсутності обмінів полоненими – відео
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Український політик Віктор Медведчук, якого в Україні вважають неформальним представником президента Росії Володимира Путіна, стверджує, що виною тому, що останній обмін полоненими відбувся 27 грудня 2017 року, є Петро Порошенко. Медведчук вважає, що нова влада, яка щойно прийшла, не виявляла ніяких кроків, щоб обмін відбувся. Начебто Донецьк і Луганськ пропонували це зробити, але українська влада на це не реагувала. Раніше у прес-службі Петра Порошенка наголошували, що обмін зірвала Росія, яка не виконує Мінські домовленості.

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