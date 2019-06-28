Медведчук звинуватив Порошенка у тривалій відсутності обмінів полоненими – відео

Український політик Віктор Медведчук, якого в Україні вважають неформальним представником президента Росії Володимира Путіна, стверджує, що виною тому, що останній обмін полоненими відбувся 27 грудня 2017 року, є Петро Порошенко. Медведчук вважає, що нова влада, яка щойно прийшла, не виявляла ніяких кроків, щоб обмін відбувся. Начебто Донецьк і Луганськ пропонували це зробити, але українська влада на це не реагувала. Раніше у прес-службі Петра Порошенка наголошували, що обмін зірвала Росія, яка не виконує Мінські домовленості.