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«Люди потихеньку ідуть із життя»: як у прифронтових селах Донбасу відновлюють медицину (відео)

«Люди потихеньку ідуть із життя»: як у прифронтових селах Донбасу відновлюють медицину (відео)
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«Люди потихеньку ідуть із життя»: як у прифронтових селах Донбасу відновлюють медицину (відео)

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У прифронтовому селі Новогнатівка на Донеччині ситуація напружена – люди постійно чують вибухи. До війни додалася інша біда: у 2019 році тут закрили фельдшерсько-акушерський пункт (ФАП). Люди були змушені долати 3 км до сусіднього села, щоб отримати медичну допомогу.

Найближчим часом у Новогнатівці запрацює новий ФАП: його обладнали пандусом, системою вентиляції, є туалет, підлаштований під потреби людей з інвалідністю. Це все стало можливим завдяки спільному проєкту «Гуманітарного фонду для України» та гуманітарної місії «Проліска». ФАПи відремонтують у дев’ятьох населених пунктах Донеччини і Луганщини. Загальна вартість проєкту – півмільйона доларів.

Ольга Семусьова працює фельдшеркою у ФАПі села Єгорівка на Донеччині. Вона народилася тут, жила у Донецьку. З початком війни повернулася до села. Згадує, яким побачила місце роботи: у ФАПі не було туалету, не було води, взимку вода у ємностях просто замерзала. А грошей на капітальний ремонт будівлі у сільської ради не було. Теперь фельдшерка йде працювати з гарним настроєм до відремонтованого ФАПу, де є і обладнаний туалет, і гаряча вода.

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