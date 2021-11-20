Найближчим часом у Новогнатівці запрацює новий ФАП: його обладнали пандусом, системою вентиляції, є туалет, підлаштований під потреби людей з інвалідністю. Це все стало можливим завдяки спільному проєкту «Гуманітарного фонду для України» та гуманітарної місії «Проліска». ФАПи відремонтують у дев’ятьох населених пунктах Донеччини і Луганщини. Загальна вартість проєкту – півмільйона доларів.

Ольга Семусьова працює фельдшеркою у ФАПі села Єгорівка на Донеччині. Вона народилася тут, жила у Донецьку. З початком війни повернулася до села. Згадує, яким побачила місце роботи: у ФАПі не було туалету, не було води, взимку вода у ємностях просто замерзала. А грошей на капітальний ремонт будівлі у сільської ради не було. Теперь фельдшерка йде працювати з гарним настроєм до відремонтованого ФАПу, де є і обладнаний туалет, і гаряча вода.