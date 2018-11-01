Перша реформа, яку впровадила б в Україні Ангела Меркель стосувалася б сфери боротьби з корупцією. Про це під час зустрічі з київськими студентами заявила канцлер Німеччини: «Я вважаю це однією з надскладних проблем, ця проблема не вирішується за один день, потрібно ще багато чого зробити за допомогою міжнародних експертів, які мають досвід». Наступна реформа, за словами німецького канцлера, була б у сфері системи децентралізації – «це величезна країна, необхідно передати відповідальність мерам, громадам і також дати можливість збирати податки». Окрім цього, Ангела Меркель реформувала б законодавчу основу приватизації, адже на думку німецького канцлера, в Україні досить багато державних підприємств недостатньо ефективні.