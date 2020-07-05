5 липня відзначають День працівників морського та річкового флоту. Радіо Свобода побувало в гостях у Володимира Осадчого. Чоловік близько 10 років ходив Дніпром на човнах із підводними крилами і вже кілька років займається реставрацією останнього вцілілого в Україні «Метеора-37» – уже практично готового до спуску на воду. Судно 1987 року виробництво близько 5 років ходило Дніпром і згодом опинилося на одному з причалів Запоріжжя. Там його знайшов канівський підприємець, який мріяв відновити річкові рейси Київ – Канів. А відновлювати цей корабель взявся запорожець Володимир Осадчий. Він запевняє, що залишилось завершити оздоблювальні роботи, провести останні тестування всіх систем, і можна вирушати в рейс. Втім, яким маршрутом ходитиме відновлений корабель на крилах, поки лишається питанням відкритим.