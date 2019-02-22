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22 Лютий 2019, Київ 15:24
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«Махрова русофобія» у грі Metro Exodus – що не сподобалося росіянам (відео)

«Махрова русофобія» у грі Metro Exodus – що не сподобалося росіянам (відео)
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Одна з найочікуваніших ігор у 2019 році Metro Exodus від українських розробників 4A Games вийшла у світ 15 лютого. Це – шутер від першої особи, сюжет якого розгортається у постапокаліптичній Росії. Після релізу гри деякі російські геймери та оглядачі почали обурюватися – через сюжетні лінії, в яких вони побачили політичні мотиви. Найбільше в Росії не сподобалось, що гравець, знищивши пам'ятник Леніну, отримує досягнення під назвою «Декомунізація» – настільки, що на державному телеканалі «Росія-24» назвали це «скандалом». Розказуємо, що саме не сподобалося росіянам. Студія 4A Games була створена в Києві у 2006 році. Її заснували працівники іншої української компанії GSC Game World, які працювали над відомою S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl.

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