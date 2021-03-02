Разом із президентом Володимиром Зеленським він відвідав Донбас і висловив «однозначну підтримку суверенітету та територіальній цілісності України». (Відео Офісу президента)
Росія є частиною конфлікту на Донбасі, а не посередником – голова Європейської Ради – відео
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