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02 березня 2021, Київ 22:52
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Росія є частиною конфлікту на Донбасі, а не посередником – голова Європейської Ради – відео

Росія є частиною конфлікту на Донбасі, а не посередником – голова Європейської Ради – відео
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Росія є частиною конфлікту на Донбасі, а не посередником – голова Європейської Ради – відео

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Голова Європейської Ради Шарль Мішель перебуває зі своїм першим візитом в Україні.

Разом із президентом Володимиром Зеленським він відвідав Донбас і висловив «однозначну підтримку суверенітету та територіальній цілісності України». (Відео Офісу президента)

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