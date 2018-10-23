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23 Жовтень 2018, Київ 20:29
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У Берліні побудували найбільшу міську ферму в Європі – відео

У Берліні побудували найбільшу міську ферму в Європі – відео
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Європейські фермери руйнують стереотипи щодо здорової їжі і доводять – природною та екологічно-чистою може бути не лише сільська їжа, а й міська. А ферма може успішно працювати не лише в селі, а й у великому мегаполісі. У Берліні, неподалік самого центру, працює найбільша міська ферма Європи, де щороку вирощують 50 тонн риби і 30 тонн овочів. Цю ферму називають «smart», тобто розумною, оскільки в основі роботи – унікальна система terra aqua ponic, що забезпечує замкнений цикл виробництва. Це приклад того, як люди навчилися застосовувати нові технології у фермерстві.

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