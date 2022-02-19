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Маневрений та захищений: модернізований танк Т-64 (відео)

Маневрений та захищений: модернізований танк Т-64 (відео)
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Маневрений та захищений: модернізований танк Т-64 (відео)

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У Харкові показали нову модифікацію танка Т-64. БМ-2 має надсучасне оснащення – нову рацію, засоби навігації, приціл. Оснащений камерами заднього виду та додатковим захистом.

Броня захищає паливні баки, є кумулятивна решітка від уламків снарядів. Потужний двигун робить танк дуже маневреним. Завдяки удосконаленням БМ-2 є конкурентом машинам такого ж класу на полі бою. Танк випустили на харківському бронетанковому заводі. В основі – радянський танк, який від створення витримав понад 30 модифікацій. Вперше БМ-2 був представлений на параді на честь 30-річчя незалежності України. Нині машина проходить державні випробування, по завершенні яких кожен Т-64 буде доводитися до рівня цієї модифікації.

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