Броня захищає паливні баки, є кумулятивна решітка від уламків снарядів. Потужний двигун робить танк дуже маневреним. Завдяки удосконаленням БМ-2 є конкурентом машинам такого ж класу на полі бою. Танк випустили на харківському бронетанковому заводі. В основі – радянський танк, який від створення витримав понад 30 модифікацій. Вперше БМ-2 був представлений на параді на честь 30-річчя незалежності України. Нині машина проходить державні випробування, по завершенні яких кожен Т-64 буде доводитися до рівня цієї модифікації.