Російські солдати розстріляли підлітків на Чернігівщині

14 березня російські військові відкрили вогонь по трьох юнаках у селі Мохнатин під Черніговом. Жертвами стали 17-річні брати-близнюки Богдан і Євген Самодії та їхній 18-річний друг ‒ Валентин Якимчук. Про це свідчать докази та свідчення очевидців, які зібрало Радіо Свобода. Окупанти відкрили по хлопцях шквальний вогонь, коли ті просто йшли вулицею свого села. Внаслідок відкритого по них вогню Валентину Якимчуку відірвало ногу та знесло пів голови. Від важких поранень на місці загинув один із братів-близнюків, Євген Самодій, а інший, Богдан Самодій, ‒ дорогою в чернігівську лікарню.