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18 Листопад 2018, Київ 18:57
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Соціалісти Молдови розпочинають кампанію на виборах 2019 року – відео

Соціалісти Молдови розпочинають кампанію на виборах 2019 року – відео
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Президент Молдови Ігор Додон приєднався до Соціалістичної партії Молдови (ПСРМ) у виборчій кампанії. 18 листопада прибічники опозиційної партії пройшли ходою вулицями столиці Молдови – Кишинева. Додон вважає законною свою участь у виборчій кампанії. Вибори призначені на 24 лютого 2019 року. Вони відбудуться відповідно до нового виборчого закону, ухваленого минулого року. Цей закон критикують, бо він, нібито, надає перевагу двом найбільшим політичним партіям країни (Відео Молдовської редакції Радіо Свобода).

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