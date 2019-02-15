15 лютого відбулося перше засідання за позовом депутата від Радикальної партії Олега Ляшка Ігоря Мосійчука проти Уляни Супрун, в.о. міністра охорони здоров'я. Супрун вирішила відправити на засідання представників юридичного відділу, а сама прийшла під будівлю суду аби повідомити про те, що повертається до роботи і розповісти про досягнення міністерства. Ігор Мосійчук одним з аргументів на підтримку свого позову називає подвійне громадянство очільниці МОЗ. Суддя Окружного адмінсуду Києва Сергій Каракашьян заявив про самовідвід. 18 лютого стане відомо, який суддя буде розглядати цю справу, відповідно до результатів автоматизованого розподілу. Під стінами суду зібралися групи підтримки обох сторін: проти Уляни Супрун – люди із символікою Радикальної партії Олега Ляшка, і за Супрун – без політичної символіки, але з плакатами та наліпками на одязі.