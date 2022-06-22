Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Відео

«Ми українці, має бути українською»: що думають паломники Почаївської лаври про УПЦ (МП) на тлі війни

«Ми українці, має бути українською»: що думають паломники Почаївської лаври про УПЦ (МП) на тлі війни
Embed
«Ми українці, має бути українською»: що думають паломники Почаївської лаври про УПЦ (МП) на тлі війни

No media source currently available

0:00 0:01:55 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Як змінилось ставлення до Української православної церкви (Московського патріархату) і як бачать подальшу долю цієї Церкви? З таким запитанням Радіо Свобода звернулося до жителів Почаєва, що на Тернопільщині.

Тут знаходиться відома Почаївська Свято-Успенська лавра УПЦ (МП). Ще з 2014 року, відколи в Україні розпочалася війна, сюди почали приїжджати помітно менше прочан і туристів, зокрема з Росії та Білорусі. Після початку повномасштабної війни Росії проти України паломників стало ще менше. Чимало українців вважають Почаївську лавру форпостом «русского мира». Архітектурний комплекс Почаївської лаври до 2052 року перебуває в безкоштовному користуванні УПЦ (МП). Таке рішення ухвалив у 2003 році уряд, очолюваний Віктором Януковичем.

Нагору
XS
SM
MD
LG